Fairfield’s Rockville Hills Park closed as deputies search for missing person
FAIRFIELD, Calif. - A Fairfield park was closed Tuesday as sheriff’s deputies searched for an at-risk missing person.
The city said Rockville Hills Park would remain closed while Solano County sheriff’s deputies conducted the search. Officials have not released additional details about the missing person case.
No further information was immediately available.
The Source: This story was written based on information from the City of Fairfield.