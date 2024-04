Casino en ligne Québec 2024 : les 10 meilleurs casinos québécois

This content was provided by our sponsor, General Fanager. The FOX editorial team was not involved in the creation of this content.

Casino de Montréal, Casino de Mont Tremblant, Casino de Charlevoix... vous êtes un aficionado des jeux de hasard dans les casinos terrestres du Québec et vous voulez tenter de vous faire plaisir avec les jeux en ligne ?

N'attendez plus et découvrez notre sélection des 10 meilleurs casinos en ligne pour les joueurs québécois, à commencer par PlayOJO , son incroyable sélection de jeux et ses bonus de casino sans conditions de mise.

Nos experts ont passé en revue un grand nombre de casinos du Québec en étudiant une multitude de critères : qualité des jeux, législation, méthodes de paiement, bonus sans conditions, mise à jour régulière de la ludothèque, réputation auprès des joueurs, etc.

Vous découvrirez également la marche à suivre pour vous inscrire sur le meilleur casino québécois à nos yeux : PlayOJO.

Meilleur casino en ligne Québec - comparatif

PlayOJO - le meilleur casino en ligne au Québec

Jackpot City - plus de 20 ans d'existence au Canada - plus de 20 ans d'existence au Canada

Spin Casino - un casino en ligne avec de gros jackpots

Neospin - le casino avec le plus gros bonus de bienvenue le casino avec le plus gros bonus de bienvenue

Jokersino - casino en ligne Canada avec faible wager

Rooster.bet - casino en ligne au québec avec 300 tours gratuits casino en ligne au québec avec 300 tours gratuits

QBet - un casino en ligne et site de paris sportifs - un casino en ligne et site de paris sportifs

Wild Sultan - un casino avec des dizaines de promotions un casino avec des dizaines de promotions

Lucky7even - 3 000$ de bonus de bienvenue

Lucky 8 - des gains de 150 000$ sur Crazy Time - des gains de 150 000$ sur Crazy Time

1. PlayOJO - Le meilleur casino en ligne au Québec

Points forts

50 tours gratuits sans condition de mise offerts au premier dépôt

Une plateforme de plus de 3 000 jeux

Des promos personnalisées selon vos préférences

Des retraits en moins de 24h

Près de 165 tables de blackjack, 50+ en direct

Points faibles

Le service client n’est pas disponible en continu

PlayOJO est un casino en ligne payant qui s’est fait une belle réputation dans le monde entier et auprès des joueurs québécois. En effet, ce casino en ligne offre de belles promotions et un catalogue de près de 3 000 machines à sous.

Jeux - 5/5

PlayOJO n’est pas le numéro 1 de notre classement du Québec pour rien : c’est celui qui offre la plus grosse plateforme pour les machines à sous (plus de 2 500 titres). Vous trouverez plus de 50 slots du très bon fournisseur Pragmatic Play.

PlayOJO fait aussi le bonheur des amateurs de blackjack avec 165 tables de ce célèbre jeu de cartes dont 52 tables en direct avec de vrais croupiers. Au total, ce sont plus de 250 jeux de casino live mis à la disposition des joueurs.

Bonus et promos - 4.8/5

Vous pouvez obtenir un bonus de 50 tours gratuits sur la machine à sous " Thor, The Trial of Asgard" lors de votre premier dépôt pour jouer au casino.

Une autre raison pour laquelle PlayOJO se place en tête de notre classement des casinos en ligne du Québec est que - contrairement à la plupart des casinos - ses bonus ne requièrent aucune condition de mise. En plus de cela, les gains sur les free spins ne sont pas limités.

En vous inscrivant sur PlayOJO, vous aurez également accès à des promotions presque tous les jours et personnalisées selon votre gameplay. Pour récompenser la fidélité, le club Premium offre à ses joueurs des limites de mise plus élevées, des retraits plus rapides et bien sûr des bonus exclusifs.

Paiements - 4.8/5

Vous disposez de nombreuses méthodes de paiement pour vos dépôts sur PlayOJO : cartes Visa et MasterCard, Interac, portefeuilles électroniques, cartes Paysafecard et virements bancaires. Le site n’accepte pas les dépôts en crypto-monnaies pour l’instant.

Si vous cherchez la méthode de retrait la plus rapide, choisissez l’un des portefeuilles électroniques (Skrill, Neteller, Paypal et ecoPayz) pour recevoir votre argent en moins de 24 heures.

Support client - 4.8/5

Vous pouvez contacter l'assistance clientele de PlayOJO par clavardage en direct ou bien par courriel pour toute question sur le fonctionnement de leurs jeux de hasard ou sur comment profiter des promotions.

>> Obtenir 50 tours gratuits sur le célèbre PlayOJO >>

2. Jackpot City - un casino en ligne réputé au Canada et au Québec

Points forts

1 600$ de bonus de bienvenue

400 slots du fournisseur Microgaming

Mode démo pour tester les jeux gratuitement

16 modes de paiement (y compris Apple Pay)

Un casino avec 25 ans d’existence

Points faibles

Gamme de jeux un peu limitée

Pas de free spins dans l’offre de bienvenue

Jackpot City est également un casino en ligne québécois solidement implanté puisqu’il existe depuis 1998 et qu’il officie depuis plus de 20 ans au Canada. Son site web au design clinquant rappelle les plus belles salles de casino de Las Vegas. Découvrez quelles sont les raisons qui placent Jackpot City dans le Top 5 de notre classement.

Jeux - 4.5/5

On trouve un peu moins d’éditeurs sur ce site, mais ils sont tous reconnus pour leurs produits d'exception : Evolution Gaming et NetEnt par exemple, avec un total de 16 fournisseurs. Les 400 machines à sous en ligne sont proposées en collaboration avec Microgaming, allant des slots classiques aux jackpots progressifs. Malgré une sélection de jeux un peu plus resserrée que celle de ses autres concurrents québécois, Jackpot City a fait le choix de se concentrer sur la qualité.

Il y en a pour tous les goûts sur ce casino en ligne avec les jeux de tables disponibles en direct, mais également du Keno en ligne et Football Studio . La gamme de jeux de casino live est de haut vol et vous propose des croupiers en direct pour des jeux de table plus vrais que nature. De plus, sur ce casino, vous trouverez également de petites surprises comme les cartes à gratter.

Bonus et promos - 4.8/5

Le bonus maximum est un peu plus élevé que sur Spin Casino car vous pourrez empocher jusqu’à 1 600$ sur vos 4 premiers dépôts . Malgré tout, les conditions de mise sont les mêmes : vous devrez miser 70 fois le montant de votre bonus pour pouvoir retirer vos gains de la plateforme.

Les joueurs réguliers trouveront des promotions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles avec des prix en espèces, des tours gratuits pour les machines à sous et la Roue de la Fortune qui offre des récompenses supplémentaires aux plus chanceux : des bonus de 10 à 50 % ou des tours gratuits.

Paiements - 4.7/5

Pas de surprise sur Jackpot City où l’on retrouve globalement les mêmes moyens de paiement que sur les 2 casinos en ligne précédents. Vous pourrez commencer à jouer à partir d’un dépôt minimum de 10 dollars canadiens. Le délai de retrait peut varier entre 6h et 8 jours, choisissez votre méthode de retrait en consultant la section "Payment methods" du site web.

Support client - 5/5

La navigation sur le site est très aisée et la FAQ regorge d’informations, vous n'aurez donc peut-être pas besoin du service client. En tout cas, sachez qu’il est joignable 24/7 et que vous pouvez les contacter par clavardage en direct, par courrier électronique, ou par téléphone.

>> Obtenir un bonus de 1 600$ sur ce casino en ligne réputé >>

3. Spin Casino - l’un des casinos les plus populaires au Québec

Points forts

Un bonus de 100 % sur les 3 premiers dépôts - jusqu’à 1000$

Licence de la Malta Gaming Authority pour plus de sécurité

31 éditeurs de jeux de casino dont NetEnt et Microgaming

Propose une application mobile sur Android et iOS

Service client disponible 24h/24 et 7j/7

Points faibles

Crypto monnaies non prises en charge

Casino non disponible en France

Spin Casino se retrouve en seconde position dans notre top 10 des meilleurs casinos en ligne du Québec. Fondé en 2001, il jouit d’une excellente réputation et c’est l'un des casinos les plus fiables du secteur des jeux d’argent en ligne. Il détient par ailleurs une licence de Malte et une certification de l’agence de contrôle eCOGRA.

Jeux - 4.7/5

Tout comme PlayOJO, Spin Casino permet de jouer à des jeux provenant des plus grands développeurs, avec un total de 31 fournisseurs, y compris Microgaming, NetEnt, Evolution, Ezugi et On Ai.

Les joueurs de tous types y trouveront leur bonheur, que ce soit les aficionados des slots traditionnelles ou ceux qui préfèrent les machines à sous vidéo avec des tournois et des jackpots progressifs ( jusqu’à 5 705 828$ à gagner ). Il y a également des options pour les amateurs de jeux de casino comme la roulette, le blackjack ou le vidéo poker, ainsi que pour ceux qui souhaitent jouer en direct avec un croupier.

Bonus et promos - 4.7/5

Le bonus de bienvenue de Spin Casino fait partie des meilleurs de notre liste, puisqu’il offre jusqu'à 1000$ sur vos 3 premiers dépôts et 100 tours gratuits sur la sortie exclusive du moment. Attention toutefois car ce bonus requiert un wagering de 70 et vous devez effectuer votre dépôt dans les 7 jours suivant votre inscription.

Par ailleurs, ce casino propose des promotions et bonus quotidiens, hebdomadaires et mensuels. En vous rendant dans le menu Promotions, vous découvrirez quelles sont les offres quotidiennes au Québec pour la semaine en cours - généralement des bonus sur dépôt garantis.

Paiements - 4.8/5

Tous les dépôts effectués sur Spin Casino sont instantanés, et le site internet garantit que toutes les transactions sont sécurisées. 15 méthodes de paiement sont disponibles : les cartes bancaires, Interac, les virements bancaires et la plupart des portefeuilles électroniques déjà évoqués.

Support client - 4.9/5

Le site dispose d'un service client efficace capable de résoudre rapidement tous les petits problèmes que vous pourriez rencontrer et les questions non résolues par la FAQ. L'un des avantages majeurs est que vous pouvez obtenir de l'aide à toute heure, car le service client est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour les situations urgentes, vous pouvez utiliser le clavardage en direct.

>> Tenter de gagner le jackpot de 5 705 828 $ sur Spin Casino >>

4. Neospin - Casino en ligne Canada avec 6 000 jeux d’argent

Points forts

Une énorme ludothèque de 6 000 jeux

Un bonus de bienvenue jusqu’à 10 000$

18 moyens de paiement pour les dépôts

Assistance disponible en continu

Protection des données par cryptage SSL

Points faibles

Pas de bonus sans dépôt

Attention aux exigences de mise

Neospin est une plateforme de jeu en ligne où vous pouvez profiter d'une sélection de plus de 5 900 jeux parmi les meilleurs fournisseurs de logiciels, comprenant une multitude de machines à sous en ligne et des jeux avec croupiers en direct. En plus d'une offre de jeu exceptionnelle, vous bénéficierez d'un support professionnel et d'une variété de méthodes de paiement populaires dans les casinos du Québec.

Jeux - 4.8/5

Neospin se distingue par une offre de jeux exceptionnelle, comptant près de 6 000 titres de casino, provenant de plus de 80 éditeurs de renom. Cette diversité garantit une expérience ludique riche et variée pour les joueurs. Des machines à sous classiques aux jeux de table en passant par les expériences de croupier en direct, l'éventail de choix est incomparable.

De plus, avec l'ajout régulier de 35 nouveaux jeux chaque semaine, les joueurs sont assurés de découvrir en permanence de nouvelles expériences de jeu, maintenant ainsi leur intérêt et leur engagement.

Bonus et promos - 4.6/5

Neospin séduit les joueurs avec des offres promotionnelles généreuses, et surtout un bonus de bienvenue pouvant aller jusqu'à 10 000$ et 100 tours gratuits . Cependant, cette offre est soumise à des conditions de mise relativement élevées, requérant de jouer 40 fois la somme du bonus et des gains des tours gratuits pour être débloquée.

Par la suite, les promotions hebdomadaires, telles que les 100 tours gratuits le mercredi et le bonus de recharge de 66 % le vendredi, ainsi que le cashback quotidien pouvant atteindre 20 % sont là pour vous encourager à revenir. Pour bénéficier du cashback maximal, un dépôt de 15 000$ dans la même journée est requis, bien qu'un seuil plus accessible de 5 % soit prévu pour vos dépôts plus modestes.

Paiements et retrait - 4.6/5

Neospin facilite les transactions financières avec 18 méthodes de dépôt, y compris 4 cryptomonnaies, ainsi que 13 options de retrait. Cependant, des améliorations dans les délais de traitement des retraits pourraient renforcer l'attractivité de Neospin au niveau bancaire.

Support client - 4.7/5

L’assistance de Neospin est à la hauteur des attentes avec un service disponible 24/7 via chat en direct et e-mail. Les joueurs peuvent s'attendre à des réponses rapides et efficaces à leurs questions et préoccupations.

De plus, la présence d'un chatbot pour les questions courantes améliore encore l'accessibilité et la convivialité du support client, assurant ainsi une expérience sans tracas pour les utilisateurs.

>> Décrocher jusqu’à 10 000$ et 100 FS sur Neospin >>

5. Jokersino - l’un des meilleurs bonus de casino pour son faible wager

Points forts

Une section pour les paris sportifs

Bonus de bienvenue de 2 500$

Plafonds élevés pour les dépôts en cryptos

Cashback de 10% pour les VIP

Condition de mise facile à atteindre

Points faibles

Dépôt minimum un peu élevé

Seulement 1 000 jeux disponibles

Découvrez Jokersino, le nouveau venu sur la scène des casinos en ligne canadiens depuis début 2023. Un fait marquant : son bonus de 2 500 $ avec les exigences de mise les plus basses de notre classement après PlayOJO.

Jeux - 4.5/5

Jokersino Casino propose une sélection de jeux de casino diversifiée, comprenant près de 1 000 machines à sous provenant de fournisseurs de renom tels que Play'n Go, NetEnt et Microgaming. Bien que la ludothèque soit plus restreinte que certains autres casinos, elle reste néanmoins raisonnable.

De plus, le casino propose une section dédiée aux paris sportifs , offrant ainsi une combinaison de choix pour les joueurs canadiens.

Bonus et promos - 4.5/5

Le bonus de bienvenue de ce casino en ligne canadien s'étend sur 3 dépôts, offrant aux nouveaux joueurs la possibilité de bénéficier d'un maximum de 2 500$ . Ce qui distingue Jokersino, c'est l'exigence de mise relativement basse de seulement 5 fois le montant du bonus, ce qui rend l'offre encore plus attrayante.

Par ailleurs, des bonus de recharge sont disponibles régulièrement pour encourager la fidélité au casino. Les joueurs VIP peuvent également bénéficier d'un cashback de 10 %.

Paiements - 4.7/5

Jokersino Casino offre des options telles qu'Interac, les cartes bancaires et plusieurs cryptomonnaies telles que Bitcoin, Ethereum, USDT et Litecoin.

Le dépôt minimum est fixé à 25$, un peu plus haut que d’habitude, mais les plafonds de dépôt sont généreux pour les utilisateurs de cryptomonnaies. Les options de retrait sont également nombreuses.

Support client - 4.7/5

Le service client de Jokersino est un point fort de la plateforme, offrant une assistance disponible 24/7 via chat en direct. De plus, l'expérience utilisateur sur le site est hautement satisfaisante, avec une interface conviviale et une compatibilité mobile optimale, garantissant ainsi une expérience de jeu fluide avec peu de recours à l’assistance.

>> Empocher 2 500$ de bonus sur Jokersino >>

Casino Québec en ligne - nos critères de sélection

Voici les critères pris en compte pour trouver le meilleur casino en ligne du Québec.

La sélection de jeux

Nous vérifions en premier lieu que les casinos que nous intégrons à notre liste proposent les meilleurs jeux de hasard. L'intérêt des établissements virtuels par rapport aux casinos terrestres est aussi la variété des jeux d’argent au Québec. Il est donc important que ces casinos canadiens proposent régulièrement une mise à jour de leur ludothèque avec les dernières nouveautés.

Les bonus et promos

Nous évaluons aussi les promotions proposées par les casinos en ligne . Les sites de jeux offrent souvent des bonus de bienvenue pour attirer les nouveaux joueurs, mais les conditions sont parfois restrictives. Nous passons donc ces conditions en revue ainsi que les différentes promotions proposées aux joueurs du Canada, et notamment les bonus sans dépôt qui sont relativement rares.

Les paiements et retraits

Un autre point important de votre expérience sur un casino en ligne est la facilité de déposer et de retirer de l’argent : quelles sont les moyens de paiement acceptés et surtout existe-t-il des frais ou des délais de dépôt et de retrait à prendre en compte ?

Pour les joueurs qui favorisent les dépôts en cryptomonnaies, nos experts ont également examiné pour vous les meilleurs casinos cryptos au Canada (guide en anglais).

Le support client

Le dernier critère important, surtout lorsque vous vous inscrivez sur un nouveau casino en ligne , est la qualité et la disponibilité de l'assistance clientèle qui doit être à votre écoute pour toute question.

Pourquoi PlayOJO est-il le meilleur casino en ligne au Québec ?

Après avoir passé au peigne fin un grand nombre de casinos en ligne au Canada et au Québec, nous avons conclu que PlayOJO est le meilleur d’entre eux si vous souhaitez miser sur des jeux d’argent.

Son offre de bienvenue est exceptionnelle puisqu'aucune condition de mise et aucun montant maximum ne s'appliquent sur les 50 tours gratuits , ce qui est rare dans le monde des casinos en ligne.

PlayOJO prendra soin de vous en proposant des promotions personnalisées en fonction de votre gameplay et de vos jeux favoris.

Les joueurs du Canada qui veulent pouvoir retirer leur argent rapidement peuvent choisir les portefeuilles électroniques pour des retraits en moins de 24h.

Casinos en ligne Québec : questions fréquentes

Quel est le meilleur jeu de casino en ligne Québec ?

Le meilleur jeu de casino en ligne au Québec est aussi ce que les joueurs préfèrent dans les meilleurs casinos terrestres : les jeux de table comme la roulette, le blackjack et le poker.

Il existe également des machines à sous réputées pour offrir des taux de redistribution élevés, et certains casinos mettent en avant les jeux d’argent les plus "Hot", c’est-à-dire ceux qui rapportent le plus au moment où vous voulez jouer. C’est le cas sur PlayOJO , le numéro 1 de notre liste des meilleurs casinos en ligne du Canada et du Quebec.

Pour retrouver la sélection des meilleures machines à sous au Canada, c’est ici (en anglais).

Comment trouver un casino en ligne fiable au Québec ?

Pour vous aider à trouver un casino en ligne fiable au Québec, notre équipe de spécialistes a passé en revue un grand nombre de casinos et a sélectionné pour vous les casinos en ligne canadiens les plus fiables.

Parmi les critères de sélection, nous avons bien sûr vérifié les licences et les certifications obtenues par les casinos. Retrouvez la liste complète dans notre guide dédié pour les joueurs canadiens.

Est-ce légal de jouer au casino en ligne au Québec ?

Oui, c’est légal de jouer au casino en ligne au Québec, comme dans le reste du Canada. Des lois spécifiques régissent les activités de jeu sur Internet. L'organisme responsable de la régulation des jeux de hasard dans la province est Loto-Québec, une corporation publique qui a aussi lancé son propre site de jeu en ligne, Espacejeux.

Ce site offre une variété de jeux de casino, de loterie et de sports, et il est entièrement légal et réglementé. En plus de Espacejeux, les résidents du Québec peuvent également accéder à d'autres sites de casino en ligne qui sont régulés par des juridictions étrangères, à condition que ces sites acceptent les joueurs du Québec.

Si vous êtes un joueur français égaré sur cet article, vous pouvez consulter notre article sur les meilleurs casinos en ligne .

Comparatif du Top 5 des casinos en ligne au Québec

PlayOJO : le casino en ligne légal préféré des joueurs du Québec avec de nombreuses machines à sous et un bonus de bienvenue sans wager

Jackpot City : l'un des plus anciens casinos en ligne québécois avec de nombreuses promotions

Spin Casino : un casino en ligne réputé au Canada et au Québec pour sa fiabilité et pour sa sécurité

Neospin : casino en ligne au Canada avec les bonus les plus généreux et le cashback le plus élevé, mais aux conditions plus strictes.

Jokersino : un casino en ligne payant classique très facile à prendre en main. Il propose un bonus de bienvenue sur 3 dépôts pouvant vous rapporter jusqu’à 2 500$.

Comment s'inscrire sur le casino en ligne québécois PlayOJO

La procédure d'inscription sur le site de PlayOJO est particulièrement simple, pour pouvoir commencer à jouer au casino rapidement :

S'inscrire maintenant " Rendez-vous sur la page d’accueil et cliquez sur le bouton "

Saisissez les informations demandées puis cliquez sur " Continuer "

Choisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis confirmez que vous avez plus de 18 ans.

Cliquez sur " Jouer ".

Vous devrez parfois envoyer quelques documents de vérification pour pouvoir effectuer vos retraits.

Quelques conseils pour profiter au maximum des casinos en ligne au Québec

Maintenant nous avons identifié les meilleurs casinos en ligne du Québec, lisez ces quelques conseils pour obtenir les meilleurs résultats au jeu de casino.

Choisissez un jeu de casino qui correspond à votre niveau ,

Étudiez les règles du jeu et les stratégies avant de commencer à jouer sur un casino,

Fixez-vous un budget et ne le dépassez pas,

Maximisez vos gains en profitant des bonus et promotions offerts par les casinos pour le jeu en ligne,

Casino en ligne Québec - notre conclusion

Si vous cherchez un site pour jouer à un jeu d'argent sur internet, vous aurez sans doute compris que PlayOJO est notre casino en ligne favori au Québec et au Canada. Ce n'est plus un nouveau casino et sa réputation et sa fiabilité ont déjà été éprouvées.

Tout le monde n'a pas les mêmes préférences, notre guide vous indique ainsi d'autres établissements virtuels accessibles au Canada, comme Platin Casino pour les paris sportifs ou encore Bitstarz si vous cherchez un casino Bitcoin.

