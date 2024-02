Migliori casinò online AAMS in Italia: Top siti casino italiani del 2024 Stai cercando i migliori casino onlin

This content was provided by our sponsor, General Fanager. The FOX editorial team was not involved in the creation of this content.

article

Stai cercando i migliori casino online attivi nel nostro Paese?

Buon per te, puoi fermare la tua ricerca, sei proprio nel posto giusto. Abbiamo valutato molti top casinò online in Italia, e composto una classifica.

Il miglior casino online secondo le nostre ricerche è Gioco Digitale , perché propone un bonus di benvenuto grande, ed un palinsesto di giochi esteso, variegato e di qualità.

Non fermarti alla prima posizione, però, perché tutti i casino online AAMS che abbiamo recensito hanno un ché da offrirti, e potresti rimanere sbalordito.

Senza ulteriore indugio, eccoti la classifica dei top casinò online in Italia.

I migliori casinò online in Italia del 2024

Sono questi i migliori casinò online in Italia.

Ora andremo alla scoperta approfondita dei primi 5, ed andremo a delineare pro e contro dei rimanenti 5.

1) Gioco Digitale - Migliore casino online AAMS disponibile in Italia

Pro

Welcome bonus da 300€;

Modalità demo per provare i giochi senza registrazione;

300+ giochi di slot machine disponibili;

Casino che opera con licenza AAMS ADM;

Sezioni esclusivamente dedicate al bingo e al poker.

Contro

Non è possibile giocare ai gratta e vinci online;

Sezione dedicata allo sport poco ampia.

Alla prima posizione della nostra classifica troviamo Gioco Digitale, senza alcun dubbio il miglior casinò online disponibile nel nostro Paese.

Questa piattaforma è gestita dalla società Bwin, leader del settore del gaming online, e opera in Italia grazie ad una regolare licenza emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Catalogo dei giochi 4,9/5

Qui potrai trovare oltre 300 giochi di slot machine, una grande selezione di giochi da tavolo come blackjack, roulette e giochi di carte, oltre che una sezione esclusivamente dedicata al poker e ben 7 sale da bingo.



Sul casinò troverai anche una sezione dedicata alle scommesse sportive, con uno sportsbook piuttosto minimal, ma che è comunque in grado di coprire una buona varietà di eventi su cui scommettere con quote altamente competitive sul mercato.

Bonus e promozioni 5/5

Per tutti i giocatori appena iscritti viene offerto un bonus di benvenuto relativo a ogni sezione della piattaforma.

La sezione casinò prevede un bonus di benvenuto che offre il 100% fino a 1.000€ sul primo deposito effettuato , più 500 free spins da utilizzare su diverse slot, ed anche 5€ per il bingo.



Gli utenti già iscritti possono comunque beneficiare di tantissime promo, sconti e tornei settimanali. I tornei slot races, ad esempio, permettono di vincere ogni giorno fino a 2.500€ di bonus accumulando punti giocando alle slot in promozione.

Per quanto riguarda la sezione live è possibile ottenere un bonus cashback ogni settimana su tutti gli importi spesi per giocare al celebre "Crazy Time".



Sicurezza e pagamenti 5/5

Possiamo menzionare, ad esempio, l’utilizzo di sistemi di comunicazione internet TLS 1.2 o i protocolli SSL di ultima generazione, in grado di garantire la tutela dei dati e la privacy degli utenti.



È possibile effettuare prelievi e depositi utilizzando una buona scelta di metodi di pagamento, sia tradizionali che elettronici.

Sono accettate le carte del circuito Visa e Mastercard, la ricaricabile Postepay, oppure popolarissimi wallet digitali come Paypal, Skrill e Neteller.

Servizio di assistenza clienti 4.8/5

Se dovessi sperimentare difficoltà relative al tuo conto di gioco, o se dovessi semplicemente avere un dubbio, potrai metterti in contatto con il team di supporto attraverso un indirizzo e-mail, o utilizzando la pratica live chat presente sul sito.



Il team risponde in lingua italiana entro 45 minuti dalla richiesta effettuata, e gestisce rapidamente qualsiasi problematica.

>> Ottieni subito i 1.000€ di bonus (Gioco Digitale)

2) Betway - Casinò live al top tra i migliori casinò online in Italia

Pro

Oltre 120 tavoli live;

Moltissimi tavoli live in italiano;

Bonus benvenuto 3 depositi, fino a 1.500€;

150 free spin;

Casino con licenza AAMS ADM.

Contro

Niente bonus senza deposito;

Non sono accettati pagamenti in criptovalute;

La medaglia d’argento se l'aggiudica Betway, un casinò online inglese, attivo dal 2006, di proprietà di un network che gestisce altri casinò online.

Entra nella nostra classifica perché mette a disposizione dei suoi iscritti un casinò live davvero interessante. Questo è composto da oltre 120 tavoli differenti.

Catalogo dei giochi 4.9/5

Nel palinsesto di Betway troverai, come detto, tante opportunità sotto forma di slot machine, tavoli da gioco, ma soprattutto tavoli live.

Per quel che riguarda le slot, potrai scegliere tra quasi 1.000 titoli di qualità, tra cui il popolarissimo Book of Ra Deluxe, Legacy of Dead, Starburst XXXtreme e tanti altri.

Si tratta di tutti giochi sviluppati dalle più importante case di produzione al mondo, come Pragmatic Play, Play’n GO e NetEnt.

I tavoli da gioco non sono così numerosi, ma potrai comunque divertirti con il blackjack, le roulette ed il baccarat.

Ciò che davvero ci stupisce è la selezione di tavoli live, composta da più di 120 tavoli live. Potrai divertirti con tutta una serie di varianti e versioni dei più popolari dei giochi, come la Lightning Roulette, il Cashback Blackjack, e game show come Monopoly Live e Crazy Time.

Bonus e promozioni 4.8/5

Se ti iscriverai a Betway potrai beneficiare di un bonus di benvenuto che ti regala maggiorazioni sui tuoi primi 3 depositi.

Quindi, avrai il 100% fino a 500€ e 50 free spin per 3 volte, per un totale di 1.500€ e 150 giri gratuiti.

Potrai optare anche per promozioni aperte a tutti, come il cashback del 50%, fino a 200€, su tutte le slot.



Sicurezza e pagamenti 4.8/5

Betway offre un gioco sicuro, in virtù, innanzitutto, del possesso della licenza ADM (ex AAMS), necessaria per operare legalmente nel nostro Paese.

Inoltre, garantisce il rispetto della privacy e la tutela dei dati forniti grazie ad una connessione sicura. Il sito, infatti è prodotto da una crittografia TLS 1.3, certificata da Cloudflare Inc.

Dal punto di vista dei pagamenti, potrai depositare e prelevare con le carte di credito dei circuiti Visa e Mastercard, ed eWallet di PayPal, Skrill e Neteller.

Servizio clienti 5/5

Essendo uno dei migliori casino online AAMS, Betway offre un servizio clienti davvero interessante.

Per prima cosa, potrai contare su una pagina di FAQ molto fornita. Se ciò non ti bastasse, puoi contattare l’assistenza clienti tramite mail, live chat ed anche tramite posta ordinaria.

Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 23.

>> Approfitta subito dei 1.500€ di bonus (Betway)

3) Bwin - La più ampia sezione bonus e promozioni tra i migliori casino online italiani

Pro

Ampia sezione bonus e promozioni;

Bonus benvenuto fino a 200€;

Numero di call center dedicato;

Casinò online AAMS;

500+ slot machine disponibili in vetrina.

Contro

Non è previsto un bonus senza deposito;

Non accetta transazioni con criptovalute.

Bwin è una società di giochi per casinò e scommesse online fondata nel 1997, che con la sua esperienza pluridecennale è riuscita a garantirsi una posizione di prestigio tra le migliori piattaforme di gambling a livello mondiale.

Al momento Bwin è fornita di un ricchissimo catalogo di titoli realizzati dalle migliori software house sul mercato. Una vera delizia, insomma, per gli appassionati di gioco online.



Catalogo dei giochi 4.5/5

Con oltre 500 giochi di slot machine, più di 40 giochi da tavolo e una sezione live davvero completa, Bwin offre ai propri giocatori un catalogo di giochi sconfinato e in grado di assecondare qualsiasi gusto.



Il casino è tra le pochissime nel nostro Paese ad offrire una sezione esclusivamente dedicata al gioco del bingo, al cui interno è possibile trovare ben 7 sale da gioco.

Fa eccezione anche l’area dedicata al poker, dotata di una grande varietà di tavoli differenti in cui sfidare avversari online in tempo reale.

Bonus e promozioni 5/5

La sezione bonus e promozioni di Bwin rappresenta senza dubbio uno dei punti più forti della piattaforma.



Giocando alle slot Bwin, ogni settimana, potrai prendere parte alla fantastica "Classifica slot", che premia gli utenti nelle prime posizioni con un montepremi di ben 10.000€ .

Questo casinò online AAMS ADM offre una grandissima varietà di promo settimanali, motivo per cui è sempre consigliato tenere d’occhio l’apposita sezione del sito.



Sicurezza e pagamenti 4.7/5

Sulla sicurezza di Bwin non si discute, dato che si configura come uno dei migliori casinò online sicuri disponibili in Italia. Il sito adotta infatti le più moderne e innovative misure di sicurezza per tutelare i propri giocatori.



Le opzioni di pagamento accettate dalla piattaforma sono piuttosto esigue nel numero, eppure lasciano agli utenti una discreta scelta.



Qui potrai effettuare transazioni utilizzando carte Visa e Mastercard, oppure portafogli elettronici come Paypal, Skrill, Neteller o Paysafecard.



Servizio di assistenza clienti 4.8/5

Il team di supporto Bwin può essere raggiunto in qualsiasi momento attraverso la pratica live chat presente sul sito, attiva dalle ore 09:00 alle 21:00.

In alternativa è possibile servirsi di un numero di telefono dedicato oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato all’interno dell’help desk.

>> Richiedi subito il bonus da 200€ (Bwin)

4) Jackpot City - Palinsesto di alta qualità tra i migliori casino online

Pro

Circa 1.000 giochi in totale;

Bonus 3 depositi da 1.200€;

120 giri gratis;

Uno dei migliori casinò online AAMS (ADM);

Servizio clienti di eccellente qualità.

Contro

Niente call center;

Non è possibile effettuare pagamenti in criptovalute.

Jackpot City è un casinò online relativamente nuovo sulla scena italiana, essendoci entrato solo nel 2022. Ciononostante, i giocatori italiani sembrano già gradire le opportunità offerte.

Infatti, questo casinò online mette a disposizione di chi volesse iscriversi un palinsesto davvero di alta qualità, con dei titoli davvero popolari.

Catalogo dei giochi 4.7/5

Tra le pagine del catalogo di giochi potrai notare la presenza di oltre 700 slot online di grande livello. Troverai, ad esempio, Book of Dead, Book of Ra Deluxe, Gates of Olympus, e Big Bass Bonanza, tutti titoli che potrai provare, grazie alla presenza della versione demo.

Si tratta di giochi prodotti dai più grandi software developer su piazza, come Evolution, Playtech e Play’n GO.

Quanto ai giochi da tavolo, anche Jackpot city non fa abbastanza, ma ti assicura comunque una varietà soddisfacente, tra blackjack, versioni di roulette e baccarat.

Il casinò live, invece, ci mette di fronte a una vasta scelta, con tutti tavoli sviluppati da Evolution, vero leader del settore. Buona selezione anche di tavoli gestiti da croupier in carne ed ossa in lingua italiana.

Bonus e promozioni 4.8/5

Creando un nuovo conto di gioco sulle pagine di questo casinò online, avrai diritto ad un bonus di benvenuto su 3 depositi.

Tutte e tre le volte, potrai avere il 100% in più fino a 400€ , ed anche 40 free spin. In tutto, potrai avere fino a 1.200€ e 120 giri gratuiti.

Questo casinò online propone anche una "Offerta del Giorno", che ti concede un bonus esclusivo ogni giorno. Ad esempio, puoi avere il 30% in più sui tuoi depositi di un giorno, fino a 200€.

Sicurezza e pagamenti 4.9/5

La sicurezza è sempre un tema focale per i migliori siti casinò online con licenza AAMS, dal momento che si tratta sempre dei tuoi soldi.

Il sito fa uso di una connessione sicura, grazie ad una crittografia TLS, uno dei protocolli più moderni, certificata da Cloudflare.

Se intendi effettuare depositi e prelievi, poi, potrai contare su diversi metodi di pagamento, tra cui le carte di credito Visa e Mastercard, gli eWallet di PayPal, Neteller e Skrill, ed i voucher elettronici di Paysafecard.



Servizio clienti 5/5

Jackpot City è uno dei migliori casinò online in Italia, perciò non stupisce l’efficienza del suo servizio clienti.

Se ti dovesse servire, avrai a disposizione una sezione di FAQ che risponderà alle domande più frequenti.

Per richieste più approfondite, potrai contattare il servizio clienti tramite indirizzo mail ed una live chat. Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 23.

>> Prendi subito i 1.200€ di bonus (Jackpot City)

5) Eurobet Casino - Miglior casinò online italiano per giocare su dispositivi mobile

Pro

App compatibile con sistemi iOS e Android;

Sezione dedicata ai giochi della lotteria;

Circa 1.000 giochi;

Bonus benvenuto fino a 1000€;

Casinò in possesso di licenza ADM (ex AAMS).

Contro

Nessun bonus senza deposito;

Non è possibile effettuare pagamenti in criptovalute;

Si tratta di uno dei top casinò online, ed è completamente Italiano. Sì, stiamo parlando proprio di Eurobet, che meritatamente si aggiudica il terzo posto della nostra classifica.

La piattaforma, infatti, ha sede legale a Roma e si presenta davvero completa, con ben 11 differenti sezioni di gioco cui accedere.



Catalogo dei giochi 5/5

La vetrina di Eurobet Casino offre più 200 giochi di slot machine, una ventina di titoli tra giochi di carte, video poker e roulette e una sezione esclusiva in cui raggiungere i tavoli da poker online.

La sezione sportiva mette a disposizione uno sportsbook con più di 20 eventi su cui scommettere, oltre che un’area dedicata agli sport virtuali e all’ippica.



Dal pratico menù è possibile accedere all’area bingo, in cui troverai ben 7 sale da gioco, e a quella dedicata ai giochi della lotteria, in cui sono disponibili tutti i gratta e vinci più gettonati.

Bonus e promozioni 4.9/5

Eurobet Casino permette ai propri giocatori di fruire di un welcome bonus.

Offre ai nuovi iscritti un bonus fino a 1000€ per l’area casinò , 5€ al deposito sulle slot premium, 5€ al deposito su Crazy Time, e 5€ al deposito sulle scommesse.

Con il primo deposito effettuato sul proprio conto di gioco, inoltre, si ottengono immediatamente 30 free spins sulla slot "Blue Wizard".

Eurobet consente, inoltre, di accedere ad un’infinità di bonus e promo settimanali che renderanno la tua esperienza di gioco elettrizzante.



Sicurezza e pagamenti 4.5/5

Eurobet si posiziona nettamente tra i casinò online sicuri e affidabili sul mercato.

Trascurando il fatto che si tratta di un brand popolarissimo e solido, la piattaforma offre moderni sistemi di sicurezza e crittografia in grado di garantire al 100% la privacy e la tutela dei dati forniti dai giocatori.



Qui, inoltre, potrai ricaricare il tuo conto utilizzando una vasta scelta di metodi di pagamento. Oltre alle carte Visa e Mastercard, vengono accettati i portafogli elettronici Paypal, Neteller, Skrill, Paysafecard e le carte prepagate Postepay.



Servizio di assistenza clienti 5/5

Il team di supporto risponde in tempi brevissimi e può essere contattato attraverso un numero di call center dedicato, un indirizzo e-mail oppure mediante la live chat disponibile sul sito 24 ore su 24.



Questo casino online AAMS ADM permette, inoltre, di accedere ad un’ampia sezione FAQ in cui tutti i giocatori possono trovare le domande più frequenti relative alla piattaforma, ai bonus e ai regolamenti del casinò.

>> Riscatta qui il bonus da 1.000€ (Eurobet)

6) NetBet - La vetrina di giochi più ampia e variegata tra i migliori casino online in assoluto

Pro

App per dispositivi mobile;

Registrazione semplice e veloce;

Deposito minimo fissato a 10€;

Licenza dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Bonus di benvenuto fino a 600€.

Contro

Nessun numero di call center;

Non è disponibile una sezione dedicata al bingo o al poker.

>> Prendi ora il bonus da 600€ (NetBet)

7) William Hill - Il più popolare e conosciuto tra i migliori casinò online in Italia

Pro

Opera nel settore da oltre 70 anni;

Numero di call center disponibile;

Fino a 1000€ di bonus sul primo deposito;

Casino che opera con licenza AAMS ADM;

Disponibile un’app per dispositivi mobile;

Contro

Nessun bonus senza deposito;

Non sono accettati pagamenti in criptovalute.

>> Agguanta subito i 1.000€ di bonus (William Hill)

8) StarCasinò - Il casino online con il miglior servizio clienti disponibile in Italia

Pro

Sezione dedicata ai casinò games arcade;

200+ slot machine disponibili nel catalogo;

Oltre 50 software house tra cui scegliere;

Casino online con licenza AAMS ADM;

Servizio clienti di eccellente qualità.

Contro

Call center non disponibile 24 ore su 24;

Non è possibile effettuare pagamenti in criptovalute.

>> Richiedi ora i 2.000€ di bonus (StarCasinò)

9) 888 Casino - Tra i migliori casino online italiani per il mix di sport e giochi per casinò

Pro

Bonus senza deposito da 20€;

Ampia sezione dedicata allo sport e al poker;

Interfaccia grafica intuitiva e user-friendly;

Opera con licenza AAMS ADM;

150+ slot machine presenti nel catalogo.

Contro

Pochi eventi sportivi all’interno dello sportsbook;

Pochi titoli all’interno della sezione live casino.

>> Prendi subito il bonus da 1.000€ (888 Casino)

10) PokerStars - Casinò online AAMS al top per il poker

Pro

Bonus di benvenuto fino a 500 free spin;

Anh 50 giri gratis alla convalida;

Ampia selezione di tavoli di poker e tornei;

Più di 2.000 tra slot, tavoli e live;

Tanti metodi di pagamento.

Contro

Pochi eventi sportivi all’interno dello sportsbook;

Non accetta pagamenti in criptovalute.

>> Ottieni subito i 500 free spin di bonus (PokerStars)

I migliori casinò online AAMS - Come abbiamo classificato tutte le piattaforme di gioco?

Catalogo dei giochi casino online

Il cuore pulsante di ogni casinò online AAMS è certamente la vetrina dei titoli offerti. Proprio per questo motivo abbiamo assegnato un punteggio elevato ai migliori online casino italiani in grado di offrire ai propri giocatori una buona varietà di titoli e di tipologie di gioco.

I giochi devono quindi essere di qualità, devono girare con fluidità anche da smartphone, ed essere prodotti dai migliori software provider su piazza.

Bonus e promozioni casino

La sezione bonus ha un ruolo importantissimo all’interno di un casinò online, cioè quello di attrarre e conquistare nuovi utenti iscritti. I casinò online AAMS devono offrire bonus e promo ricche, facili da riscattare e da utilizzare.

La nostra classifica, infatti, ha tenuto in considerazione principalmente i casino online con una ricca sezione dedicata alle promozioni, assegnando a queste un punteggio più rilevante.

Sicurezza e pagamenti

Nessuno vuole trasferire i propri soldi su una piattaforma poco sicura, giusto? Proprio per questo motivo i casinò AAMS moderni e all’avanguardia che abbiamo individuato nella nostra top 8 rispettando elevati criteri e standard di sicurezza, contrassegnando come portali affidabili e oltremodo sicuri.

Insieme alla sicurezza abbiamo valutato anche le opzioni di pagamento disponibili e accettate su ciascuna piattaforma. È abbastanza chiaro che più sono le modalità di pagamento supportate e maggiore è l’accessibilità di un casino online.

Servizio di assistenza clienti

Tutti i giocatori nel momento del bisogno hanno la necessità di affidarsi ad un team di supporto che sia in grado di gestire le problematiche più comuni. A differenza dei migliori casino non AAMS , per i casinò legali, un’assistenza clienti efficiente è un must.

La qualità del servizio clienti di ciascuna piattaforma di gioco online ha avuto un ruolo fondamentale in fase di assegnazione dei punteggi e, chiaramente, abbiamo premiato i casinò online legali con un help desk più rapido e con maggiori modalità di contatto.

Per ulteriori recensioni, leggi i nostri articoli su i migliori casino in UK .

FAQ sui migliori casinò online italiani

Quali sono i migliori casinò online sicuri disponibili in Italia?

I migliori casinò online sicuri attivi in Italia sono Gioco Digitale , Betway, Bwin, Jackpot City ed Eurobet Casino.

Il primo è il migliore in assoluto,considerando tutti gli aspetti. Betway propone il miglior casinò live, mentre Bwin ha la migliore offerta di bonus e promo. Jackpot City ha una palinsesto di altissima qualità, Eurobet è il top per giocare da mobile.

La nostra classifica prevede tra i migliori casinò online legali anche la presenza di NetBet, William Hill, StarCasino, 888 Casino e PokerStars.

Cosa significa casinò online AAMS/ADM?

Un casinò online con licenza AAMS/ADM indica che è stato autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, assicurando così un ambiente di gioco sicuro e conforme alle leggi.

Il gioco d’azzardo è sicuro in Italia?

Assolutamente sì, il gioco d’azzardo è sicuro in Italia, fintanto che ti attieni ai casinò AAMS, ovvero tutti quei casinò online con licenza AAMS. Il possesso di tale autorizzazione testimonia la legalità e la sicurezza dei casinò online possessori.

Inoltre, tutti i migliori casino online AAMS sono tenuti ad avere una connessione sicura al proprio sito, certificata da un’autorità del settore. Infine, c’è bisogno che venga garantito, dai casinò online, sempre un gioco responsabile.

Quale casinò online ha il payout più alto?

Il casinò online italiano che offre il payout più elevato può cambiare, tuttavia Gioco Digitale e Bwin vengono frequentemente menzionati per le loro percentuali di payout superiori, che superano comunemente il 96%.

Quali sono i migliori bonus benvenuto dei casinò online?

I bonus di benvenuto più migliori si trovano su Gioco Digitale, Bwin e Eurobet Casino, che propongono ricchi bonus sui depositi e giri gratuiti.

I migliori casino online offrono bonus senza deposito?

Si, i migliori casino online offrono bonus senza deposito. In primis Eurobet Casino offre 50 free spin da utilizzare sulla slot machine "Blue Wizard".

888Casino , invece, offre un fantastico bonus di 20€ senza deposito che è possibile ottenere con la registrazione di un nuovo conto di gioco.

Quale casino online offre il numero più elevato di slot machine?

Bwin è certamente tra i migliori siti casinò online sicuri che mettono a disposizione dei propri giocatori il più alto numero di slot machine.

La piattaforma offre infatti oltre 500 titoli, e ognuno di essi è realizzato dalle più note case di sviluppo sul mercato, tra cui: Netent, Blueprint Gaming, Pragmatic Play o Play’n Go.

Un confronto tra i 5 migliori siti casinò online

Gioco Digitale - al top tra i migliori casinò online italiani. Bonus casinò AAMS da 1.000€, e 500 free spin. Propone più di 300 slot online. 17 metodi di pagamento a disposizione del giocatore.

Betway - Miglior casinò live tra i migliori casinò online italiani. Bonus benvenuto fino a 1.500€ e 150 giri gratis. Catalogo da quasi 1.000 titoli, con oltre 120 tavoli live di alta qualità. Servizio clienti molto efficiente.

Bwin - tra i casinò online italiani ha la migliore selezione di bonus e promo. Bonus casinò AAMS sul primo deposito, 100% fino a 200€. Oltre 600 giochi in catalogo tra slot, tavoli e live.

Jackpot City - palinsesto al top tra i migliori casinò online italiani. Bonus casinò 3 depositi, 100% fino a 1.200€ e 120 free spin. Catalogo da circa 1.000 giochi di altissima qualità.

Eurobet Casino - Miglior casinò online AAMS per gioco mobile. Bonus casinò fino a 1.000€. Palinsesto con oltre 1.000 giochi, ed anche le più popolari lotterie e gratta e vinci italiani.

Il migliore casino online in italia - Da dove cominciare?

Anche tu hai intenzione di scommettere online?

Dovrai necessariamente aprire un personale conto di gioco su uno dei migliori siti slot online AAMS che abbiamo presentato nella nostra lista.

Vediamo insieme come registrare un nuovo account su Gioco Digitale, il casinò n° 1 nel nostro Paese, in pochi e semplici passaggi.

1) Accedi al casinò Gioco Digitale e registrati

Come prima cosa, visita il sito web di Gioco Digitale

Sulla home page del casinò, clicca sul pulsante in alto a destra.

A questo punto ti verrà mostrato un form da compilare.

2) Convalida la tua identità

Una volta compilato il form, sarà necessario verificare la tua identità.

Raggiungere la casella di posta elettronica che hai indicato.

Cliccare sulla mail inviata da Gioco Digitale.

3) Effettua il tuo primo deposito

E voilà! Sei già in possesso del tuo conto di gioco online.

A questo punto puoi effettuare il tuo primo deposito sul conto di gioco.

Sei pronto per approfittare del fantastico bonus di benvenuto offerto dal top casinò online Gioco Digitale.

Stai ancora cercando i migliori casinò online in Italia?

Siamo giunti al termine di questa guida ai top siti di casinò online italiani.

Dopo un attento studio di moltissimi casinò AAMS, abbiamo composto una classifica delle migliori scelte in fatto di casinò online.

Il migliore casino AAMS in assoluto è Gioco Digitale , che propone un ottimo bonus da 1.000€, 500 free spin, e 5€ per il bingo. Anche il suo palinsesto è di altissimo livello.

Comunque, anche gli altri casinò online presenti nella nostra lista sono da provare, possono riservarti grandi sorprese.

Qualsiasi casinò AAMS volessi scegliere, ricorda di giocare in maniera responsabile, e non puntare più di quanto puoi permetterti.

Buon divertimento!