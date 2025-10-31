Preguntas frecuentes: ¿Qué pasará con los beneficios de SNAP y CalFresh en California?

OAKLAND, California - En California, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, se llama CalFresh y está administrado por el Departamento de Servicios Sociales.

El programa SNAP proporciona asistencia alimentaria mensual a personas y familias de bajos ingresos y beneficia económicamente a las comunidades, pero ahora se encuentra bajo presión, ya que las familias que dependen de estos beneficios podrían quedarse sin fondos federales esta semana. El Departamento de Agricultura ha publicado en su sitio web que los beneficios de SNAP finalizarán el viernes. "En resumen, se acabaron los fondos", indica el comunicado.

Un total de 42 millones de estadounidenses, incluidos 5,5 millones de californianos y casi 500.000 residentes del Área de la Bahía, dependen de estos programas para comprar alimentos.

CalFresh es el programa de alimentación más grande de California: es de mandato federal, supervisado por el estado y operado por el condado.

Como señaló el Departamento de Servicios Sociales, los beneficios de CalFresh permiten estirar los presupuestos de alimentos, lo que posibilita que las personas puedan costear alimentos nutritivos, incluyendo más frutas, verduras y otros alimentos saludables.

El monto de los beneficios depende del tamaño del hogar, los ingresos computables y los gastos mensuales, como la vivienda y los servicios públicos.

El programa otorga beneficios mensuales a través de una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT). Los alimentos se pueden comprar en cualquier supermercado o mercado agrícola que acepte tarjetas EBT.

Aquí encontrará algunas preguntas frecuentes, respondidas por el departamento.

¿Por qué se retrasan los beneficios de CalFresh de noviembre?

El gobierno federal está paralizado. Hasta que reabra, millones de californianos que reciben beneficios de CalFresh podrían ver afectados sus pagos. El gobierno federal no ha proporcionado fondos adicionales para estos beneficios. Hay fondos disponibles para los beneficios del mes de octubre. Sin embargo, los beneficios de CalFresh se retrasarán en noviembre.

¿Cómo solicito CalFresh?

Haz clic aquí en el enlace de CalFresh.

¿Podré usar los beneficios de CalFresh en mi tarjeta EBT en noviembre de 2025?

Por el momento, podrá usar su tarjeta EBT con sus beneficios habituales durante el cierre del gobierno federal. Si tiene fondos disponibles en su tarjeta EBT, puede seguir usándolos hasta que se agoten.

¿Qué pasa si necesito ayuda?

Las oficinas que gestionan los beneficios de CalFresh permanecerán abiertas para brindar apoyo administrativo y ayudarle con sus solicitudes. Para obtener ayuda con los beneficios de CalFresh, llame al 1-877-847-3663.

El programa WIC (Mujeres, Bebés y Niños) de California, que proporciona beneficios alimentarios a familias con mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, no se verá afectado y los beneficiarios del programa continuarán.

¿Qué sucede si debo renovar mis beneficios de CalFresh en noviembre y aún no he enviado los formularios completos?

Continúe presentando todos los formularios y la recertificación requeridos como de costumbre. Sin embargo, el Departamento de Servicios Sociales podría experimentar retrasos en el procesamiento debido al cierre parcial del gobierno federal.

¿Puedo solicitar todavía los nuevos beneficios de CalFresh en noviembre?

Sí. Puede solicitar los beneficios de CalFresh en línea en www.benefitscal.com, por teléfono al 1-877-847-3663 o en persona en la oficina de servicios sociales de su condado local.

¿Siguen abiertas las oficinas de servicios sociales del condado?

Sí. Las oficinas de servicios sociales del condado siguen abiertas. Puede ir en persona o llamar al 1-877-847-3663.

¿Dónde puedo encontrar recursos alimentarios adicionales en mi comunidad?

Puedes obtener comida gratis en tu banco de alimentos local. Hay bancos de alimentos en todo California que ofrecen comida gratis a las personas de sus comunidades. Para encontrar un banco de alimentos, visita www.cafoodbanks.org/find-food/.

¿Puedo solicitar una audiencia estatal si mis beneficios de CalFresh se retrasan debido al cierre del gobierno federal?

No. Los jueces no pueden iniciar ni reiniciar los beneficios de noviembre en este momento debido a que el cierre del gobierno federal ha retrasado la financiación. Por lo tanto, solicitar una audiencia no reiniciará los beneficios de CalFresh.

¿Están también en riesgo los beneficios de CalWORKs?

Actualmente, se prevé que el estado pueda financiar los beneficios de CalWORKs para noviembre. Sin embargo, una prolongación del cierre del gobierno federal pondría en riesgo los beneficios de CalWORKs de diciembre.