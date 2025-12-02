Dónde ver el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Área de la Bahía

The Brief El Área de la Bahía es una de las 16 regiones y ciudades anfitrionas que recibirán a los mejores futbolistas del mundo para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El 5 de diciembre el mundo presenciará el sorteo final a realizarse en el Kennedy Center de Washington D.C. El 5 de diciembre se realizarán varios eventos en el Área de la Bahía donde los aficionados locales al fútbol podrán ver el sorteo.



La Bahía de San Francisco se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más grandes del mundo: la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Área de la Bahía es una de las 16 regiones y ciudades anfitrionas que recibirán a atletas de todo el mundo para el mayor evento futbolístico a nivel mundial.

Un anticipo de la competición del próximo año será el sorteo de la Copa Mundial, que se celebrará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, D.C.

El sorteo determinará los enfrentamientos, los grupos y el calendario del torneo del próximo año. Un total de cuarenta y ocho equipos competirán en la Copa Mundial, divididos en 12 grupos de cuatro naciones cada uno. Cuarenta y dos de los 48 equipos que compiten en el torneo ya han sido seleccionados. Las seis plazas finales se determinarán en dos torneos a celebrarse en marzo.

El sorteo final comenzará a las 9:00 a. m., hora del Pacífico, el 5 de diciembre en el Kennedy Center y se transmitirá en vivo por KTVU FOX 2. La cobertura en vivo comienza a las 8:30 a. m., hora del Pacífico, y continuará hasta el mediodía.

Los aficionados al fútbol podrán seguir de cerca el sorteo final. Si quieres verlo con más aficionados en el Área de la Bahía, estos son algunos lugares que realizarán fiestas o ‘watch parties’:

San Francisco: Thrive City

El Comité Organizador del Área de la Bahía organizará una fiesta para ver el sorteo final en Thrive City del Chase Center.

El evento gratuito comenzará a las 9:00 a. m., hora del Pacífico, el 5 de diciembre. Los asistentes podrán ver el sorteo en la pantalla gigante de Thrive City. Los primeros 150 aficionados recibirán una gorra de la Copa Mundial de la FIFA 2026 del Área de la Bahía de San Francisco.

Para confirmar tu asistencia al evento gratuito, haga clic aquí.

San José: PayPal Park

Los San Jose Earthquakes ofrecerán una fiesta para ver el partido en el PayPal Park.

El evento comenzará a las 9:00 a. m. Para más información, haga clic aquí.

Oakland: Athletic Club

Los Oakland Roots ofrecerán una fiesta para ver el partido en el Athletic Club. El evento gratuito comenzará de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

El evento incluirá una transmisión en vivo del sorteo y los premios. Para más información, haga clic aquí.